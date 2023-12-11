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Байден, который украл Рождество. Жители США и Европы резко сократили расходы на подарки к празднику

Байден, который украл Рождество. Жители США и Европы резко сократили расходы на подарки к празднику

Санкции против России заставили американцев и европейцев залезть в крупные долги по кредитам.Никогда ещё американцы и европейцы не сокращали расходы на празднование Рождества, как в этом году из-за санкций в отношении России.

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