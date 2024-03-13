Путин назвал условие для готовности переговоров России по Украине

Русский лидер Владимир Путин заявил о важном условии для готовности переговоров по Украине.В интервью РИА Новости он подчеркнул, что прежде всего они должны быть основаны на реальности, а не на вымышленных желаниях.
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