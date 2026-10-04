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Царьград

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Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский в возрасте 87 лет

Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский в возрасте 87 лет

Психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в больнице в субботу, 3 октября, в возрасте 87 лет после резкого падения давления и остановки сердца.

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