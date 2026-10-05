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"Этот год будет для меня последним". Александр Овечкин официально объявил о завершении карьеры в НХЛ

"Этот год будет для меня последним". Александр Овечкин официально объявил о завершении карьеры в НХЛ

41-летний хоккеист Александр Овечкин, которого ранее в США призывали "отменить" за участие в ролике "Единой России", официально объявил, что этот сезон в НХЛ станет для него завершающим.

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