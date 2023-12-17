Салат с мандаринами и кедровыми орешками

Предлагаю приготовить яркий, праздничный салат из микса зелени, сочных мандаринов и кедровых орешков! Сочетание вкусов изумительное: приятная горчинка оливкового масла и рукколы, сочность и сладость мандаринов, изысканность кедровых орешков.
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