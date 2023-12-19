Собянин: Москва переживает промышленный бум

Столица переживает промышленный бум Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что объемы промышленного производства Москвы за последние пять лет выросли более чем в два раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии