Доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько предупредила, что медведи, не накопившие достаточно жира к зиме, не могут залечь в спячку и продолжают искать пищу.