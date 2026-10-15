Доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько предупредила, что медведи, не накопившие достаточно жира к зиме, не могут залечь в спячку и продолжают искать пищу.
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