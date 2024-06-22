От унитаза до демократии: «Отныне Мао, король демонов!» — история попаданца, очаровавшего миллионы девушек

Этот неловкий момент, когда тебя макают головой в унитаз, а там оказывается портал в другой мир, где ты — король демонов! Сегодня, наверное, многие уже пресытились аниме в жанре исекай, однако в нем хватает жемчужин — и среди произведений для девушек (сёдзё), конечно, тоже.