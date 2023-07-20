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Агент форварда «Спортинга» Паулинью: «Никто из ЦСКА со мной на связь не выходил»

В СМИ сообщалось, что армейцы сделали второе предложение по 30-летнему португальцу. «Никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил», — сказал Педро Мендеш.

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