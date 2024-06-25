Global Look Press/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency Запад ведет борьбу с остальным миром на территории Украины, которую следует рассматривать как "западные земли России".
Сербский политолог призвал рассматривать Украину как западные земли РФ
Комментарии
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Лидия Санникова
Украину придумали большевики в 1922 году, как очередную сестру, на российских территориях. Те, кто считает себя украми, могут вернуться на историческую территорию в Галицию, разговаривать на родном галичанском суржике, который выдают за украинский язык.
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16 час.
Лидия Санникова
Это скорее родственники поляков, румын, австрияков, венгров: с ними у них явные общие гены.
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
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16 час.
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