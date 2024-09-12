Программа возмещения НДС для сельхозпроизводителей продлена

Государственная налоговая служба сообщает, что срок действия Программы возмещения налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям отбора, продлен до финансового периода июня 2025 года включительно, в соответствии с положениями Закона № 214/2024, которым были внесены изменения в Закон о программе возмещения НДС для сельскохозяйственных произв .