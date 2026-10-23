❗️ Уже пять дней Южный берег Крыма пытается справиться с последствиями разрушений от мощных потоков воды Последствия Балканского циклона пятый день ликвидируют на Южнобережье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым