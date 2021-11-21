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«Адмирала Кузнецова» стоит перевести на Тихий океан и перевооружить на Як-141

Одним из самых проблемных кораблей в ВМФ РФ является ТАВРК «Адмирал Кузнецов». Наш единственный на сегодняшний момент авианесущий корабль испытывает систематические проблемы с силовой установкой, он едва не утонул во время ремонта, а потом едва.

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