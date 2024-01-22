Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский представил на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза предложение об ограничении передвижения российских дипломатов по территории объединения, сообщили в ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК.
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