Премьер Люксембурга: Венгрия не может держать ЕС в заложниках из-за помощи Киеву

Будапешт не может держать Европейский союз в заложниках из-за помощи киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал BRIEF, выразил руководитель правительства Люксембурга Ксавье Беттель.
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