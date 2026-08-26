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Названы основные риски использования семейного банковского счета

Названы основные риски использования семейного банковского счета

Если у одного из участников счета есть долги, судебные приставы вправе наложить арест на весь счет, и деньги окажутся недоступны для всех Деньги, которые семья хранит на счете, оформленном на одного из ее членов, могут быть изъяты в счет погашения долгов этого человека.

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