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Полковник Коротченко: РФ должна вернуть в войска тактическое ядерное оружие

Полковник Коротченко: РФ должна вернуть в войска тактическое ядерное оружие

Вышедший в отставку полковник Игорь Коротченко указал на тот факт, что решение властей Соединённого Королевства об отправке киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном указывает на тот факт, что ситуация близится к новому Карибскому кризису.

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