Аргументы недели Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Азербайджана Камиля Алиева.
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Гнать тварей из страны не на 100 лет а пожизненно и всю его семейку тоже. Вообще подлая . мерзкая нация вместе с Алиевым
Этот докукарекался в открытом доступе .а сколько их таких еще осталось. Айзерам бы вообще себя вести поскромнее в свете последних событий .пока не огребли.
А сколько таких гнида а России????Теперь оказывается есть запрет въезда на 100 лет,прекрасно!