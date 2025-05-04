Депутат Шеремет назвал Зеленского преступником из-за слов о параде Победы

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет охарактеризовал высказывания Владимира Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве как позицию человека, не способного нести ответственность за свои действия.
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