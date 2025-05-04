Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вполне возможно, что Зеленский  замыслил теракт в России на 9 мая.Филиппо назвал Зе...
  • лина любимцева
    ДЕНЬГИ и ВООРУЖЕНИЕ КТО ПРОСИЛ У ЗАПАДА И США? Рада? Или Зеленский: "Дай-дай-дай-дай"....   Деньги и вооружение брали...Украинский депута...
  • лина любимцева
    Ну а в загранотрядах конечно же западэнци-бандэровцы. Все как всегда.Бойцы ВСУ впервые...

Депутат Шеремет назвал Зеленского преступником из-за слов о параде Победы

Депутат Шеремет назвал Зеленского преступником из-за слов о параде Победы

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет охарактеризовал высказывания Владимира Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве как позицию человека, не способного нести ответственность за свои действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх