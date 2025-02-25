Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Земной лазер 'воскресит' марсианские микробы? Новая технология может помочь найти окаменелости микробов на красной планете

Земной лазер 'воскресит' марсианские микробы? Новая технология может помочь найти окаменелости микробов на красной планете

Марс — красная планета, вечный символ надежд человечества на обнаружение внеземной жизни. Миллиарды лет назад, когда Земля только начинала обрастать первыми микроорганизмами, Марс, возможно, был похож на нее гораздо больше.

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