Земной лазер 'воскресит' марсианские микробы? Новая технология может помочь найти окаменелости микробов на красной планете

Марс — красная планета, вечный символ надежд человечества на обнаружение внеземной жизни. Миллиарды лет назад, когда Земля только начинала обрастать первыми микроорганизмами, Марс, возможно, был похож на нее гораздо больше.
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