Безуглая заявила о неизбежности призыва женщин в ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает массовый призыв женщин в ВСУ лишь вопросом времени. Глава офиса Зеленского, Кирилл Буданов, заявил, что пока мобилизовать женщин нет необходимости из-за непрерывного мужского ресурса.