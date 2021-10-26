Остатки средств Банка России на корсчетах снизились до 3 295,6 млрд рублей, на депозитах - до 604,9 млрд рублей

Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 26.10.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 3 295,6 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 3 117,9 млрд рублей); на депозитных счетах – 604,9 млрд рублей.