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«Союз МС-23» заберет с МКС космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио

«Союз МС-23» заберет с МКС космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио

﻿﻿Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля «Союз МС-23» доставлена ​​на космодром Байконур накануне старта космического корабля к Международной космической станции (МКС).

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