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NYT: помощник Трампа случайно развернул надувной трап перед вылетом в Даллас

NYT: помощник Трампа случайно развернул надувной трап перед вылетом в Даллас

Президент США Дональд Трамп вылетел в Даллас на Республиканский национальный съезд с опозданием. Военный помощник случайно раскрыл аварийный трап на подаренном Катаром самолете, сообщила газета The New York Times .

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