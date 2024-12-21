Силовики проверили арендаторов использованной в теракте против генерала Кириллова машины

Силовики проверили арендаторов машины, использованной в теракте против Кириллова Силовики проверили последних арендаторов машины сервиса каршеринга «Делимобиль», использованной в теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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