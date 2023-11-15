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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» выиграла 5-й матч подряд. Райнхарт продлил серию с 2+ очками до 5 игр

«Флорида» выиграла 5-й матч подряд. Райнхарт продлил серию с 2+ очками до 5 игр

Сегодня команда тренера Пола Мориса обыграла «Сан-Хосе» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию побед.

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