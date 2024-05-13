Операторы FPV-дронов уничтожили позиции и боевиков ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Операторы FPV-беспилотников группировки войск "Север" в ходе проведения спецоперации РФ уничтожили замаскированные позиции и боевиков украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украины.
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