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Операторы FPV-дронов уничтожили позиции и боевиков ВСУ в приграничном районе

Операторы FPV-дронов уничтожили позиции и боевиков ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Операторы FPV-беспилотников группировки войск "Север" в ходе проведения спецоперации РФ уничтожили замаскированные позиции и боевиков украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украины.

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