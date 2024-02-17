Анна Сола: «Все неудачи на Спартакиаде тяжело сказывались на мне. Сегодня я ни на что особо не рассчитывала, уже не было сил расстраиваться»

Биатлонные гонки проходят в Златоусте с 10 по 18 февраля. Сегодня Сола в составе сборной Беларуси заняла третье место в эстафете, а до этого была 13-й в спринте, 22-й в пасьюте и 24-й в индивидуальной гонке.
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