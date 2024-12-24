Зачем и почему украинцы возвращаются на освобожденные Россией территории?

Чем дольше длится СВО и чем дальше российская армия продвигается на Запад, тем большую актуальность приобретает вопрос возвращения на освобождаемые ею территории жителей, которые ранее покинули их, спасаясь от боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии