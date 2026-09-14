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Пятый канал

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Очередной передел власти? Что означают отъезд и отставка генпрокурора Украины

Очередной передел власти? Что означают отъезд и отставка генпрокурора Украины

На территории Украины идет передел власти. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Александр Дудчак. «Продолжается противостояние британских и американских спецслужб на территории Украины.

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