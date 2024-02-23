Почему не стоит использовать лёд в ведёрке в своём гостиничном номере

Гостиничные ведёрки для льда часто используются людьми для разнообразных целей, включая стирку носков, утилизацию рвоты и прочие необычные задачиЕсли вы путешествуете в этом летнем сезоне, вы, возможно, захотите пересмотреть своё решение использовать ведёрко со льдом в вашем номере отеля или мотеле.
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