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Глава МИД ФРГ Бербок: На Путина нужно оказать давление по конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: На Путина нужно оказать давление по конфликту на Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Одессу выступила с требованием об оказании давление на президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с конфликтом на Украине.

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