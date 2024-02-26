Глава МИД ФРГ Бербок: На Путина нужно оказать давление по конфликту на Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Одессу выступила с требованием об оказании давление на президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с конфликтом на Украине.
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