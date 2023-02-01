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Представительство ЛНР: 20 мирных жителей погибли в январе из-за обстрелов с украинской стороны

Представительство ЛНР: 20 мирных жителей погибли в январе из-за обстрелов с украинской стороны

За прошедший январь в ЛНР от обстрелов ВСУ погибли двадцать мирных граждан, 36 пострадали. Об этом сообщает правительство республики в СЦКК.

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