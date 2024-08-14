Осенью Сhangan привезет в Россию новую модель, и мы знаем, какую

На первой фотографии, появившейся в соцсетях китайской марки, автомобиль запечатлен лишь частично. Судя по оптике, это новый Changan CS75 Plus, и он действительно ожидается на российском рынке осенью — эту информацию «Российской газете» подтвердил источник в дилерском сообществе.
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