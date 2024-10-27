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«Вы кого защищаете, нас или цыган?» Почти по Пушкину, только не «народ безмолвствует», а «власть бездействует»

«Вы кого защищаете, нас или цыган?» Почти по Пушкину, только не «народ безмолвствует», а «власть бездействует»

Очередное следствие вредоносной российской госнацполитики… 23 октября в городе Коркино Челябинской области на обочине улицы Ватутина обнаружили тело Елены Сарафановой с множественными ножевыми ранениями.

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Комментарии
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С
Странник
Сказки всем нравятся.
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10 час.
сергей Сергей
Это наша власть допускает до этого . Народ устал терпеть беспредел . Чинуши как всегда хорошие .
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10 час.
Сергей Вотинцев
По цыганской тематике, - это по всей России все одинаково. Эту малую народность нужно привлечь к работе. Посмотрите, где цыгане работают, - нигде. Если не считать продажу наркотиков, бродяжничество по домам и местам, где можно чем либо поживиться, максимум продажа какого нибудь полуживого инструмента сомнительного происхождения. Все. Сейчас нет наказания за то, что ты не работаешь. В этом вся беда, особенно с цыганами. А если ничего не делается, то либо не могут ничего придумать, либо не хотят.
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2 час.

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