«Вы кого защищаете, нас или цыган?» Почти по Пушкину, только не «народ безмолвствует», а «власть бездействует»

Сергей Вотинцев

По цыганской тематике, - это по всей России все одинаково. Эту малую народность нужно привлечь к работе. Посмотрите, где цыгане работают, - нигде. Если не считать продажу наркотиков, бродяжничество по домам и местам, где можно чем либо поживиться, максимум продажа какого нибудь полуживого инструмента сомнительного происхождения. Все. Сейчас нет наказания за то, что ты не работаешь. В этом вся беда, особенно с цыганами. А если ничего не делается, то либо не могут ничего придумать, либо не хотят.