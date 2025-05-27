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Филиппо: канцлер Мерц является сумасшедшим и опасным

Филиппо: канцлер Мерц является сумасшедшим и опасным

Французский политик, лидер "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "сумасшедшим" германского канцлера Фридриха Мерца, потребовавшего ввести санкции против стран Евросоюза, которые отказались противостоять России.

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