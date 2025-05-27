Филиппо: канцлер Мерц является сумасшедшим и опасным

Французский политик, лидер "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "сумасшедшим" германского канцлера Фридриха Мерца, потребовавшего ввести санкции против стран Евросоюза, которые отказались противостоять России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии