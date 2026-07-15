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Медицина 2.0

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Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни

Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни

При некоторых болезнях лучше стоит ограничить употребление черешни. Об этом предупредила россиян в разговоре с РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

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