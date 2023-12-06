Жителям ЯНАО рассказали о фейковом сайте «Работа России»

Жителей Ямала предупреждают о мошенническом клоне сайта «Работа России». Создатели поддельного портала могут украсть личные данные пользователей, сообщили в официальном паблике отдела ямальского Центра занятости в Шурышкарском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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