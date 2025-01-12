Если бы ГСВГ до сих пор существовала, никаких войн в Европе бы не было

Между тем, заканчивается эпоха: конец транзита российского газа в Европу означает похороны грандиозного экономического проекта, который Советский Союз под руководством Леонида Брежнева начинал в 1960-е годы.
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