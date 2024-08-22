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Царьград

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  • Александр Рязанцев
    Хорошо,если бы закопали этих мразей в бункере!ВС России атакова...
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    Хочу что бы они сдохлиВС России атакова...
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    Видать подождали кода он уедет, а потом и ударили... Многоходовка панимашь. Нам, дуракам ни панать. Вот..ВС России атакова...

Сенатор Волошин предложил выгодно обменивать пленных американских наёмников

Сенатор Волошин предложил выгодно обменивать пленных американских наёмников

Боевики американской ЧВК открыто заявили об участии в нападении на Курскую область. В будущем те из них, кто выживут, станут отличным пополнением обменного фонда, уверен член Совфеда от ДНР.

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