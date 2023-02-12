Экс-судья Уолтон считает, что «Челси» должен был бить пенальти «Вест Хэму», так как Соучек заблокировал удар рукой

Бывший судья Питер Уолтон оценил спорный момент в матче АПЛ «Вест Хэм» – «Челси» (1:1). В концовке игры хавбек «молотков» Томаш Соучек заблокировал рукой в своей штрафной удар полузащитника «синих» Конора Галлахера, но ни главный арбитр Крэйг Поусон, ни ВАР не стали назначать 11-метровый.
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