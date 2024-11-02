Тренер Корнеев: Станкович пока жестко не дотягивает до уровня "Спартака"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев, ранее работавший в тренерском штабе сборной России, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА подверг критике главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
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