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Тренер Корнеев: Станкович пока жестко не дотягивает до уровня "Спартака"

Тренер Корнеев: Станкович пока жестко не дотягивает до уровня "Спартака"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев, ранее работавший в тренерском штабе сборной России, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА подверг критике главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

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