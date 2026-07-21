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Глава AmCham Эйджи предрек приезд Трампа в Москву с бизнес-делегацией

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп посетит Москву с многочисленной делегацией американских бизнесменов для заключения коммерческих контрактов.

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