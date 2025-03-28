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Мелони придумала альтернативные гарантии Украине. В Лондоне назвали ее план «бумажным»

Мелони придумала альтернативные гарантии Украине. В Лондоне назвали ее план «бумажным»

Британская The Financial Times утверждает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает альтернативный план по поддержанию послевоенного мира на Украине «В первом интервью иностранной газете с момента вступления в должность премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила Financial Times, что «ребячество» — полагать, что Италия должна выбирать между США и ЕС, и настаивала, что она сделает все необходимое для защиты интересов своей страны», – говорится в публикации.

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