Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Сватове работу МФЦ временно приостановили из-за ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Работа многофункционального центра (МФЦ) в Сватове Луганской Народной Республики временно приостановлена из-за возросшей интенсивности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу.

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