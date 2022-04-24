Леннокс Льюис: «Верю, что Фьюри захочет стать абсолютным чемпионом»

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис прокомментировал решение чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) завершить карьеру после победы над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

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