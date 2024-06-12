"Игнорировать Россию непросто". Турция получила жесткий сигнал

Резкие сигналы президента России Владимира Путина при ответе на вопрос агентства Anadolu и заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова свидетельствуют о критическом этапе в турецко-российских отношениях.
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