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Газета.ру

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Рубио, Хегсет и Бессент участвовали во встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Рубио, Хегсет и Бессент участвовали во встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Делегация США на встрече президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским состояла из госсекретаря США Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента и других чиновников.

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