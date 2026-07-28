Рубио, Хегсет и Бессент участвовали во встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Делегация США на встрече президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским состояла из госсекретаря США Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, министра финансов Скотта Бессента и других чиновников.
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