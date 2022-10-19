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Энтони Дэвис – худший в НБА по реализации бросков с дистанции за последние 2 сезона

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис показывает низкую эффективность бросков с дистанции (Jump Shots). Аналитик ESPN Кирк Голдсберри исследовал выступления 178 игроков НБА, которые совершили 500 и более таких попыток за последние два сезона.

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