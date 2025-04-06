Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва

Какое же море интересных фактов внезапно открылось про Геннадия Хазанова, народного артиста РСФСР, и что самое главное – по сей день художественного руководителя московского Театра Эстрады! Давайте напомним, что в России Хазанов уже давно не живёт.
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